Diomansy Kamara : “Lève toi mon Lion !!!”

Après la défaite de l’équipe nationale du Sénégal en finale, lors de cette 32 ème Can, face à l’Algérie et au retour triomphal des Lions, ce samedi, l’ancien international Sénégalais Diomansy Kamara leur a rendus un vibrant hommage sur sa page Facebook.



Demain est un autre jour



“Lève toi mon Lion !! Demain est un autre jour , une autre expérience, une autre force, une autre chance”, écrit le consultant de la chaîne de télévision française Canal+. Au Sénégalais, Diomansy Kamara lance : “Quelle leçon d’humanisme et de FAIR PLAY du Peuple Sénégalais.”



Mouiller le maillot



L’ancien international Sénégalais qui a fait ses preuves dans le championnat italien, estime qu’ “On dit que la victoire à mille pères et que la défaite est orpheline. On a démontré que mouiller le maillot était encore plus important qu’une victoire.”



Fierté



Pour Diomansy Kamara “oui , il y a de l’amertume, un goût d’inachevé, mais je sais qu’aujourd’hui nous construirons demain !”. A ces joueurs qui ont fait un parcours honorable qui les a conduits jusqu’en finale de cette Can qui s’est déroulée en Egypte, il déclare : “Tellement fier !!!”