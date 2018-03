Diomansy Kamara : « On est à 2 mois de la Coupe du monde et on tâtonne ! »

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Mars 2018 à 09:27 | | 0 commentaire(s)|

Après les deux matchs nuls du Sénégal face à l’Ouzbékistan (1-1) vendredi dernier et la Bosnie (0-0) ce vendredi, Diomansy Kamara a sonné l’alerte sur sa page Facebook.



L’ancien international sénégalais, aujourd’hui consultant télé, regrette que l’équipe du Sénégal n’ait pas mis à profit ces matchs pour valider et perfectionner ses acquis : « Les matchs amicaux servent à amener des confirmations et non pas des doutes. On est à deux mois de la Coupe du monde et on tâtonne. On doit plutôt valider nos acquis et les perfectionner ».



Au lieu de ça, Aliou Cissé et son staff ont axé le travail sur un nouveau système de jeu, 3-5-2 qui ne correspond pas au profil de l’équipe nationale : « Le 3-5-2 à mon avis ne sied pas à cette formation du Sénégal. Le Mondial va être d’un niveau très élevé, on l’a vu notamment avec l’Espagne, l’Allemagne et le Brésil pour ne citer qu’eux ».







Wiwsport

