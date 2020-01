Diomansy Kamara défend Miss Sénégal: « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles... »

Miss Sénégal ????????



"Il y a eu un déferlement de méchanceté et de moquerie à ton égard . Continue ton chemin !



Un pays qui se dit croyant et où les langues sont fourchues, toujours à juger son prochain.



Le croyant ou il dit du bien ou il se tait.



« Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu'aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. »

- Umberto Eco -



Félicitation à toi, sois fière et représentante dignement ta région et le SÉNÉGAL.