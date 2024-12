Diomaye Faye, Africain de l'année 2024, selon ALM

En même temps que Bassirou Diomaye Faye nominé Africain de l’année, d’autres éminentes personnalités devraient se retrouver à Casablanca, capitale économique du Maroc, qui va abriter la cérémonie de remise des distinctions, prévue les 27 et 28 février 2025.



Le président du Sénégal, Bassirou Faye, a été désigné Africain de l’année 2024 par le magazine "African Leadership" (ALM), pour “ son rôle de leader au service du progrès africain ”. Cette distinction, annoncée dans un communiqué parvenu ce lundi à APA, résulte d’un processus de sélection rigoureux, incluant nominations publiques, présélection par un comité éditorial et un vote en ligne qui a mobilisé un nombre record de participants à travers le continent et au-delà.



Le Président Bassirou Faye partage cette reconnaissance avec d’autres figures d’envergure telles que le président malgache Andry Rajoelina, sacré Leader politique africain de l’année et João Lourenço, président de l’Angola, désigné Leader africain de la paix et de la sécurité.



Dans sa déclaration, Dr. Ken Giami, éditeur en chef d’"African Leadership", a salué les contributions exceptionnelles des lauréats, qualifiant leur leadership, de « force positive sur le continent « .

« Chaque nominé est un gagnant, mais ces lauréats se sont démarqués par leur engagement indéfectible à faire progresser l’Afrique. Nous sommes fiers de célébrer leur impact », a-t-il déclaré.



Pour Bassirou Faye, cette reconnaissance vient confirmer sa vision et ses efforts, pour propulser le Sénégal comme un modèle de développement et d’intégration régionale.



Le président sénégalais a récemment renforcé son positionnement sur les questions d’autonomisation économique et de sécurité alimentaire, des domaines salués par le magazine, comme étant cruciaux pour le progrès du continent.



Les distinctions seront officiellement remises lors de la 14ᵉ édition annuelle de la cérémonie des Personnalités de l’année (POTY) d’African Leadership, prévue les 27 et 28 février 2025 à Casablanca, au Maroc.



L’événement, qui rassemble chaque année des leaders du secteur public et privé, sera marqué par des tables-rondes de haut niveau, des présentations sur les opportunités d’investissement et des sessions de réseautage.



Avec plus de 400 participants attendus, cette rencontre s’impose comme une plateforme unique pour célébrer un leadership panafricain axé sur les solutions aux défis majeurs du continent.



Un palmarès prestigieux



Outre Bassirou Faye, d’autres figures africaines ont été honorées dans différentes catégories :

Robinah Nabbanja, Première ministre ougandaise, co-lauréate dans la catégorie Femme leader africaine de l’année.



Mandefro Nigussie, PDG de l’Agence de transformation agricole d’Éthiopie, reconnu comme Leader en développement agricole.



Bridgette Motsepe-Radebe, entrepreneuse sud-africaine, sacrée Industrielle de l’année.

















Apanews