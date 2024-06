Diomaye Faye invité au Centre de prise en charge des malades mentaux

Le président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAM), Ansoumana Dione, a invité le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à visiter le Centre de prise en charge médicale et de réinsertion sociale des malades mentaux de Kaolack. « J’invite encore ici le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à visiter ce centre pour qu’il puisse apporter le soutien attendu comme l’ont fait ses prédécesseurs, les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall », a-t-il lancé samedi, lors de la célébration de la douzième édition de la Journée nationale des malades mentaux errants.



Célébrée à Kaolack sur le thème «La responsabilité de la société dans la prise en charge des malades mentaux errants», cette douzième édition a comme parrain, le syndicaliste Mballo Dia Thiam, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS/B). Ansoumana Dione a soutenu que si tout le monde s’y met, les défis d’une meilleure prise en charge de la santé des malades mentaux, seront relevés. Selon lui, la prise en charge des individus errants relève d’une question de sécurité publique, rapporte l"Aps". « La présence des malades mentaux dans la rue est un danger pour eux-mêmes et pour la population », a-t-il averti. Le syndicaliste Mballo Dia Thiam a rappelé la longue bataille menée par Ansoumana Dione, pour recouvrer ce Centre de prise en charge médicale et de réinsertion sociale des malades mentaux de Kaolack.













L'As