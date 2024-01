Diomaye Faye sera-t-il libéré avant le début de la campagne électorale : Ce qu'en dit Birame Souleye Diop

Candidat à la présidentielle 2024, Bassirou Diomaye Faye est en prison. Sera-t-il libéré avant le début de la campagne électorale ? Birame Souleye Diop, un des responsables des «Patriotes», a donné leur position sur la question, face à la presse ce lundi, informe Igfm.



" Toutes leurs magouilles sont tombées. Ousmane Sonko ne devait pas être candidat, mais Bassirou Diomaye Faye en étant candidat, c’est Ousmane Sonko qui est candidat. Donc, nous avons notre candidat, nous avons notre homme.



En Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c’est Ousmane Sonko qui sera sur le terrain, c’est Diomaye Faye qui sera sur le terrain. Si on ne nous le donne pas, qu’ils nous regardent faire parce que nous ferons le travail pour eux et nous reviendrons ici pour constater. Mais, on ne dormira pas sur nos lauriers. "