Dionewar: Le maire offre des fournitures scolaires aux écoles de la Commune

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019 à 17:45 | | 0 commentaire(s)|

Pour faire du concept "Oubi tey jang tey" une réalité, le maire de la commune de Dionewar a remis du matériel scolaire aux écoles élémentaires de la Commune, à savoir Dionewar, Falia et Niodior ainsi qu'à 5 écoles arabes, 2 cases des tout petits et une garderie communautaire, le tout pour une valeur de 7.800.000 F CFA.



Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des parents d'élèves et du collectif des directeurs d'écoles qui a magnifié ce geste du maire, qui a toujours appuyé le monde éducatif.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos