Dionne va démissionner et former un nouveau gouvernement

Tradition républicaine oblige, le Premier ministre devrait remettre sa démission et celle du gouvernement aujourd’hui vendredi, renseigne L’As.



Mahammed Boun Abdallah Dionne devrait être reconduit dans la foulée et reconstituer son équipe gouvernementale qui sera rendue publique le week-end. Si l’ossature de l’ancienne équipe sera maintenue, d’après L’As, Libération nous apprend qu’il y aura trois nouvelles entrées et autant de départs et un jeu de chaises musicales.

