Diop sy (Député) :« Je suis avec Macky Sall mais je ne suis pas d’accord avec le parrainage »

« Je suis proche du pouvoir. Je suis avec Macky Sall. Je ne le cache pas. Je l’ai toujours dit et soutenu. Mais je dis haut et fort, sur le parrainage, je ne suis pas d’accord. Je ne suis pas d’accord avec le document du parrainage que ce soit sur la forme ou sur le fond. Et je précise que je suis un député non inscrit », a pesté ce jeudi, le député non inscrit Diop Sy, lors d’une conférence de presse organisé par les députés non inscrits, qui profitent de l’occasion pour rejeter la loi sur le parrainage et appellent les Sénégalais à la mobilisation.



Il poursuit : « Le Président n’a pas le droit de toucher ni à la Constitution ni au Code électoral à 1 an des élections. La démocratie ne veut pas ça ».









Thierno Malick Ndiaye