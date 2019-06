Diouloulou: la police quadrille la zone et empêche la rencontre de Salif Sadio Diouloulou n’a pas été comme Thionck Essyl et Koudiokhor, où Salif Sadio a tenu ses deux dernières rencontres, le mois passé. Le leader de l’aile dure du MFDC avait, en effet, convoqué une troisième rencontre à Diouloulou, ce samedi, pour, dit-il, informer sur les négociations entre l’Etat et le mouvement rebelle.

Samedi 22 Juin 2019

Même si des bâches et de nombreuses chaises étaient déjà disposées sur les lieux de la rencontre, la réunion n’a pas pu se tenir.



La faute à la police qui avait déjà quadrillé les lieux et dispersé le moindre regroupement de personnes, selon la RFM. Résultat des courses, la rencontre de Diouloulou n’a pas eu lieu.

