Diouloulou: un des proches de Salif Sadio, arrêté, parle Membre du comité d’organisation de la rencontre de Diouloulou, convoquée par Salif Sadio samedi dernier, Oumar Goudiaby, arrêté puis relâché, avec un autre proche du chef rebelle, ne cache pas son incompréhension.

« Je ne comprends pas la décision des autorités sénégalaise, surtout que nous avions par devers nous, une autorisation qui nous donne le droit d’organiser cette rencontre », a-t-il, en effet, confié à L’Observateur.



« Les forces de l’ordre nous ont trouvés sur place, nous ont dit que la rencontre était interdite, et ont arraché nos chaises, tentes et notre matériel de sonorisation ».



Et de marteler : « nous détenons un arrêté qui nous donne le droit d’organiser cette rencontre. Maintenant, nous allons rendre compte à qui de droit ».

