Diourbel: 16 morts et 50 blessés pour 117 accidents La région de Diourbel a enregistré 117 accidents de la circulation, qui ont fait 16 morts en 2019. « Nous avons enregistré 117 accidents en 2019, 16 mortels et 50 blessés, contrairement à l’année 2018 où nous avions eu 64 pertes humaines. Il y a des axes où il n’y a pas de tableaux de signalisation et ça entraîne souvent des accidents. A Diourbel, il n’y a pratiquement pas de panneau de signalisation et cela ne nous facilite pas le combat’’, a, en effet, déclaré Serigne Sall, le président des Chauffeurs et transporteurs de Diourbel.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Février 2020 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos