Diourbel: 36 observateurs formés à la supervision des élections législatives du 31 juillet 2022

‘’Dans toute la région, nous avons enrôlé 36 Observateurs fixes à partir d’un échantillonnage aléatoire, 21 à Mbacké-Touba, 8 à Diourbel et 7 à Bambey’’, a notamment indiqué Ndèye Faye à des journalistes à l’issue de la formation.



‘’Les observateurs à long terme ayant déjà bénéficié de formation vont démultiplier leurs connaissances auprès de nouvelles recrues pour les élections à venir. Nous allons observer et superviser l’ensemble de l’échantillonnage dans la mesure où observer les élections n’est pas facile’’, a fait savoir Mme Faye.



Elle a insisté sur le fait que les observateurs avaient dans le cadre de cette formation reçu des grilles d’observation qu’ils allaient renseigner afin de permettre aux décideurs le moment venu de faire une analyse objective.



Cette session de formation entrait dans le cadre du programme ‘’Nietti élection’’ (trois élections) élaboré par la COSCE avec le concours financier de l’USAID et NDI (national democratic institut).