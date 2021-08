Diourbel : 55 kilos de chanvre indien saisis, trois suspects arrêtés La Brigade régionale des stupéfiants de Diourbel a opéré, lundi, une saisie de 55 kilos de chanvre indien et procédé à l’arrestation de trois vendeurs présumés de cette drogue, a appris l’Aps, mardi, de source policière.

La saisie de cette drogue et l’arrestation des trois suspects faisaient suite à l’exploitation d’une information faisant état d’un trafic intense de cannabis sur l’axe Mbirkilane-Mbodiène et les localités de Peul et Baba Garage, dans la partie centre du pays. Des éléments ont par la suite suivi la piste qui a permis de remonter au convoyeur présumé.



Celui-ci a été arrêté avec 45 kilogrammes de chanvre indien, tandis que 10 autres kilos ont été retrouvés au domicile d’un autre suspect qui a pris la fuite, indique la même source. Elle signale dans le même temps, que deux armes à feu de fabrication artisanale, ont été saisies dans le cadre de cette opération policière.



Cette bande de malfaiteurs est tombée Mardi, aux environs de 12 heures 30 minutes, sur intervention des éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Diourbel dans le village de Mbobène-Peulh et Baba Garage. Parmi ces 03 individus, il y a un quatrième complice (le cerveau) dont les initiales sont M.C.B qui a réussi à prendre la clef des champs.



Le déroulement de leur arrestation tel que libellé précise que c’est le convoyeur F.K qui a été cueilli en premier à bord de sa charrette avec 45 kg. Il venait d’approvisionner le fugitif M.C.B pour 10 kg. C’est d’ailleurs le charretier qui vendra la mèche déclinant l’identité de ses complices.



Une livraison surveillée sous la coupe réglée des éléments permettra d'appréhender deux individus. A.S et P.K à bord d'un véhicule 505, alors que le premier avait fini d’embarquer un sac de 30 kg dans la voiture. Les malfrats s’affairaient autour du trafic de cannabis sur l’axe Mbirkilane- Mbobène Peuhl-Baba Garage.



