Diourbel : 7 étudiants arrêtés et placés en garde-à-vue La police a interpellé et placé en garde à vue 7 étudiants. La scène s'est passé à Diourbel.

Lundi 23 Octobre 2023

D’après emedia.sn d’où nous tenons l’info, il leur est reproché d’avoir déloger les élèves du lycée Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, ceux du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba et enseignement général.



En plus d’autres élèves du CEM ex CEMT ont aussi été délogés. Sur le pourquoi de leurs actes, il est indiqué que ces étudiants veulent la réouverture du campus social de l’UCAD et la reprise des enseignements dans ce temple du savoir.



