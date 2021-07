Diourbel / Affaire du berger battu à mort: 3 disciples et le fils d’un chef religieux présentés au procureur

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021

L’affaire du berger Bara Kâ, lynché à mort par des disciples d’un chef religieux au village de Darou Dia, situé dans le département de Diourbel, rebondit.



D’après "Source A", les 3 disciples et le fils du marabout, arrêtés par la gendarmerie, ont été déférés depuis le lundi dernier au Tribunal de Grande Instance de Diourbel.



Mais, les présumés tueurs du monogame et père de deux enfants, ont fait hier l’objet d’un deuxième retour de parquet.



