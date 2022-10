Diourbel / Aménagement du site de recasement de 11 ha alloué aux artisans : Le président de la Chambre des Métiers interpelle l’Etat Ayant la claire conscience que durant les dix dernières années passées, la Chambre des Métiers de Diourbel n’a pas évolué, dès son installation, à la tête de la structure, Memedou S. Sow s’est engagé, en tant que fils du terroir, à changer les méthodes de travail et à trouver la meilleure formule aux nombreux problèmes dont il a hérités, pour un bon fonctionnement de l’établissement. Il s’agit des problèmes de finance et de formation. Surtout, l’éternel problème d’aménagement du site de recasement de 11 h alloué aux artisans, qui dure toujours et qui tarde à se réaliser.

Le nouveau président de la Chambre des Métiers de Diourbel, Memedou Sylla Sow, un ancien émigré de retour au bercail, qui a fait près de trente ans à l’étranger, n’a pas perdu trop de temps pour se mettre à l’œuvre de développement de son pays.



Le tout nouveau président de la Chambre des Métiers de Diourbel, Memedou Sylla Sow, est en train de trouver la meilleure formule pour faire avancer la structure, malgré les difficultés qu’il a trouvées sur place, en initiant un plan de formation pour les artisans. Un outil nécessaire pour la perfection des artisans, a-t-il soutenu.



Sans oublier les problèmes de finance trouvés sur place. En ce sens, il a fait noter qu’à son arrivée à la tête de la structure, les caisses étaient presque vides. Ainsi, il prévoit avec le nouveau budget, de tout mettre en œuvre pour permettre aux artisans de s’épanouir comme il se doit, dans leurs métiers respectifs. Dans cette logique de réforme et de changement de méthode de travail, pour mettre à l’aise les pensionnaires et les acteurs, il a réfectionné la Chambre qui, aujourd’hui, aux yeux des Diourbellois et des acteurs, présente mieux que par le passé.



Ensuite, le patron de la Chambre des Métiers de Diourbel, M. Sylla Sow, a décidé de renforcer le personnel et en même temps, d'améliorer les conditions des agents dans un cadre attrayant de travail, qui donne envie de fonctionner.



Face à cette situation de manque d’argent au niveau de la structure, en attendant le nouveau budget, M. Sow a pris sur lui pour régler les salaires de Décembre, pour éviter une désarticulation du système. Aujourd’hui, le président Sow est tout à fait satisfait de pouvoir lancer une nouvelle méthode et une nouvelle dynamique de travail et un style nouveau dans le mode de fonctionnement et de gestion de la structure . Un temple de réflexions et de décisions qui, selon lui, doit refléter la fierté et le bonheur de tous les artisans de la place et même d’ailleurs.



Concernant le quottât des tenues scolaires alloué à Diourbel, le président Sow se réjouit que les commandes soient livrées à temps pour permettre aux élèves de pouvoir faire le « Solu Tèye Oubi Tèye ».



D’autre part, il interpelle l’Etat, particulièrement le président de la République, sur la souffrance des artisans de Diourbel qui continuent de travailler dans les coins de rues ou des espaces abandonnés. Et qui attendent toujours de l’Etat qu’on leur aménage les 11 ha de terrain qu’on leur a alloués et qui tarde à se réaliser.











