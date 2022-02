Diourbel / Après plus de trois mois de cavale : Un présumé homosexuel arrêté pour détournement de mineur

Agé d’environ 26 ans, un conducteur de moto-taxi Jakarta a été arrêté mercredi dernier, pour acte contre-nature et détournement de mineur. Car il aurait transformé un adolescent de 15 ans, en objet sexuel et l’aurait violé à plusieurs reprises sur les gradins du Stade Ely Manel Fall de Diourbel. De source sécuritaire, l’adolescent avait fugué d’un centre de formation où il était placé pour une réinsertion sociale, pour passer la nuit au niveau de cette infrastructure sportive.



C’est ainsi qu’il a croisé le présumé homosexuel, qui l’aurait abusé. La même source informe que c’est l’élève, qui avait dénoncé le présumé homosexuel auprès du directeur de son établissement, qui, à son tour, avait porté plainte au niveau du Commissariat central de Diourbel.



Le présumé prédateur sexuel, domicilié au quartier Thierno Kandji à Diourbel, a été mis aux arrêts mercredi dernier par les éléments du Commissariat urbain de Diourbel. Ce, après plus de trois mois de cavale, à la suite d’un contrôle de routine des enquêteurs. Cependant, Il a été présenté au Procureur pour acte contre-nature et détournement de mineur hier. Il a subi un retour de Parquet. Le dossier a été confié au juge du premier Cabinet d’instruction.











Le Quotidien

