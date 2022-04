Diourbel- Assemblée Générale Extraordinaire de BBY : La famille d’Aminata Tall exige son retour aux affaires Les responsables et militants de l’Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yaakaar exigent le retour d’Aminata Tall aux affaires afin que Diourbel retrouve ses victoires électorales.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Avril 2022 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

Diégane Guèye, le porte-parole du jour explique : « Nous sommes une partie de l’Alliance pour la République et de la coalition Benno Bokk Yaakaar laissés en rade et exclus de tous les schémas de la coalition Benno Bokk Yaakaar .Depuis notre mise à l’écart du pouvoir, nous continuons à travailler avec sérénité, avec abnégation et courage. Sur la base de ces constats, l’Assemblée générale par la voix des anciens, des jeunes ,des délégués régionaux et départementaux des mouvements de soutien rend hommage à la sœur Aminata Tall, une femme d’Etat de devoir et de fidélité ».



Et il poursuit : « grâce à sa capacité managériale, elle reste la seule constante capable de fédérer la mouvance présidentielle dans un cadre gagnant. Nous demandons au Président Macky Sall de l’accompagner pour un retour aux affaires, pour que Diourbel retrouve ses victoires électorales ».



La tête de liste proportionnelle de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux dernières élections locales Ibra Mbacké Tine, présent à cette assemblée générale, menace de quitter les rangs de la mouvance présidentielle au cas où on ne rectifierait pas le tir .



« Nous demandons au Président Macky Sall de reconsidérer plus notre leader et tous les responsables. Si le parti ne change pas, nous allons quitter ».



Ces responsables réclament un troisième députe sur la liste proportionnelle départementale et un député sur la liste proportionnelle dans une position élective au cas où la décision exécutive s’appliquait à cette 3ème législature ».



Pour rappel, cette assemblée générale a vu la participation de l’ex-maire de Tocky Gare Abdou Diagne et d’Aziz Aidara, le Président des comités de soutien à Mme Aminata Tall

Sud Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook