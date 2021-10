Diourbel / Bras de fer entre chauffeurs et responsables du Regroupement : La circulation des minibus au cœur de la discorde

Nous sommes très remontés contre Serigne Sall, le président du Regroupement des chauffeurs. Nous lui avons confié une gare routière publique. Un jour, il a débarqué avec 9 minibus appartenant à 8 chauffeurs et transporteurs pour les isoler, en foulant au pied les règles qui régissent le fonctionnent de la gare routière. Si les véhicules sortent de la gare routière, il ne pourra plus être notre responsable. On ne peut pas diriger le public et le prive.



Il faut qu’il sache que nous sommes des transporteurs parce que 90% des véhicules appartiennent aux chauffeurs. Nous ne disons pas que ces véhicules ne vont pas circuler, mais qu’ils s’inscrivent au tableau des départs et fassent la queue au même titre que nos véhicules. S’il s’entête à isoler ces véhicules, nous n’allons plus payer les mandats

on demande de faire des rangs au niveau des différents tableaux, car on ne peut pas accepter que chacun fasse ce qu’il veut

Nous ne sommes pas armés, nous sommes là pour dire notre mécontentements. Et nous sommes sommés de quitter les lieux. On se demande dans quel pays nous sommes.

On nous a demandé une autorisation. On n’avait demandé une autorisation au responsable de la gare routière mais il ne l’a pas autorisée. Mais la prochaine fois, nous allons déposer une demande de rencontre à l’intérieur de la gare routière. Et nous allons aviser toutes les autorités du pays.



Nous ne paierons pas de mandat, si les responsables de la gare routière, par ailleurs propriétaires de ces minibus, continue à vouloir gérer la gare routière publique et une autre gare routière parallèle privée. Ils doivent choisir entre être des responsables d’une gare routière publique ou d’une gare routière privée.

C’est un projet de l’Etat qui s’inscrit dans le renouvellement du parc automobile. C’est une phase pilote. Chaque propriétaire verse 2 millions de FCfa. Les 20 minibus acquis par Touba, 10 par Saint-Louis et 20 au niveau de Dakar sont mis à circulation et sont isolées à la gare routière, pour permettre aux clients de choisir

concertation avait été convoquée. Seul Pape Diagne a dit qu’il n’acceptait pas cela. Ce sont des fils de Diourbel qui ont acheté ces véhicules