Diourbel / CRD Magal de Serigne Abdoul Ahad Mbacké : Les chefs de service invités à suivre la doctrine du 3e Khalife général des Mourides Le Magal de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, 3e Khalife général des Mourides, sera célébré le 24 ou le 25 mai 2022 à Touba. Le président du comité d’organisation, Serigne Hamsatou Mbacké, au nom de Serigne Sidy Abdoul Ahad Mbacké, déclare : «Serigne Abdoul Ahad Mbacké avait l’habitude de dire que l’homme n’est pas un cheval ou un âne, c’est un être humain qu’il faut croire sur parole. Celui qu’on commémore a rendu service à la nation sénégalaise. Il mérite qu’on lui rende la monnaie. Nous voulons le célébrer ensemble, car sa devise était la vérité et la droiture». "Sud quotidien"

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Mai 2022 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Et il poursuit : « nous devons suivre les pas de Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Nous invitons tous les talibés à venir commémorer le jour-j ». L’adjoint au gouverneur chargé des Affaires administratives, Omar Ndiaye, a demandé à la Senelec de mettre la ville de Touba hors délestage pendant 4 jours, c’est-dire deux jours avant le Magal, le jour-j et le lendemain ; mais aussi de procéder au remplacement d’une cinquantaine de poteaux électriques en état de moisissure à Touba Bélel.



Il invite le service du Commerce à contrôler les prix des denrées alimentaires mais aussi les stocks. En ce qui concerne la couverture sanitaire, il y aura 12 postes de sante avancés au plus tard le 23 mai 2022. Une réunion d’évaluation est prévue le 17 mai prochain à Mbacké, pour apprécier l’état d’avancement des différents engagements.



En ce qui concerne le volet hydraulique, le comité d’organisation du Magal a fait une expression de besoins de 10 camions-citernes et de 15 bâches, alors que le nombre de camions-citernes disponibles au niveau de la région de Diourbel, est de 3.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook