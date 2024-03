Diourbel : Khalifa Sall réitère son engagement à réconcilier la Nation et à renforcer l'État, par des réformes institutionnelles"

Le candidat Khalifa Sall était l’hôte de la région de Diourbel, hier. Là-bas, il a réitéré son engagement à réconcilier la Nation et renforcer l'État, par des réformes institutionnelles. " Ensemble, construisons un Sénégal de paix et de prospérité ", affirme le leader de Tawaxu Senegal.



M. Sall a par ailleurs, salué le rôle crucial de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des Mourides, dans l'apaisement des tensions politiques et sociales.



" Nos guides religieux sont le socle de notre Nation, nous leur devons respect et considération. Le chemin de fer Diourbel-Touba, symbole de la détermination de la communauté mouride, guide mon engagement à réaliser 2000 km de voies ferrées indispensables au développement de notre pays ", fait-il savoir.

















Ndèye Fatou Kébé