Diourbel : Les Chambres criminelles entament les procès à partir du 26 décembre, pour 19 affaires inscrites au rôle

L’audience spéciale va débuter par une affaire de viol et de pédophilie et sera clôturée par une affaire de pédophilie et détournement de mineure, sans fraude ni violence. Pour la première fois depuis l’instauration des audiences de Chambres criminelles au niveau des Tribunaux de Grande Instance, un nombre d’affaires aussi élevé a été inscrit au rôle.



D’ailleurs, certains parlent de «record». Sur ces 19 affaires qui seront jugées lors de cette audience spéciale, les 7 concernent des actes de viol, pédophilie, détournement de mineure, pédophilie par personne ayant autorité, tentative de viol.



Pour les affaires de trafic, détention et usage de chanvre indien, blanchiment de capitaux, elles sont au nombre de quatre.



Le reste est constitué d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction, port d’arme, violences et voies de faits, détention d’arme de 5e catégorie, non dénonciation de crime, vol de bétail en réunion commis avec usage de véhicule, coups et blessures sur une personne de sexe féminin ayant entraîné une infirmité permanente.











Bes Bi