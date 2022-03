Diourbel : Les commerçants réclament l’ouverture du marché «Ndoumbé Diop»

Arborant des brassards rouges, les commerçants qui travaillaient au marché ‘’Ndoumbé Diop’’ de Diourbel, ont tenu une rencontre avec la presse hier, pour réclamer l’ouverture du marché.



Très en colère, ils ont déclaré qu’ils sont allés rencontrer toutes les autorités politiques et administratives de la commune, pour leur faire part de leur demande. Mais, selon eux, jusqu’à présent, rien ne bouge. Ainsi, à travers leur sortie, ils interpellent directement le Président Macky Sall pour la résolution de leur problème. D’après les commerçants, l’économie de leur localité est à genoux depuis 2017.



Un incendie avait ravagé le marché central ‘’Ndoumbé Diop’’ de Diourbel, le 14 juillet 2017, entraînant la mort d’un sapeur-pompier. Les flammes avaient causé d’importants dégâts matériels. Plus de 50 cantines et des étals avaient été réduits en cendres.



Après cet incendie, des réunions sectorielles et un CRD ont permis de déceler la vétusté du marché Ndoumbé Diop, ses installations anarchiques, mais également, l’absence de dispositif de sécurité pour les commerçants et leurs biens.



En visite au marché Ndoumbé Diop de Diourbel qui est en chantier, il y a environ un an, le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (Pme), s’était félicité de l’état d’avancement des travaux.



Assome Aminata Diatta avait soutenu que les travaux étaient exécutés à 85%. ‘’ Je suis venue à Diourbel pour constater de visu l’état d’avancement des travaux du marché Ndoumbé Diop, qui s’inscrivent dans le cadre du Programme de modernisation des marchés. Je suis satisfaite, car les travaux sont exécutés à 85%. J’ai aussi constaté qu’il ne reste que des finitions ’’, a déclaré le ministre, après avoir fait le tour du chantier.



La pose de la première pierre du projet de reconstruction d’un hangar et des cantines au marché Ndoumbé Diop de Diourbel, a eu lieu le lundi 12 mars 2018.













L’As