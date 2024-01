Diourbel : Plus de 3 400 cartes d’électeurs en souffrance dans le département (Préfet)

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2024 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

Plus 3 400 cartes d’électeurs n’ont pas encore été retirées dans le département de Diourbel, a-t-on appris, de Maguette Diouck, préfet dudit département.



« Dans le département de Diourbel, nous avions reçu 7 525 cartes d’électeurs et à ce jour, nous en avons déjà distribué 4 037, il reste 3 488 cartes à distribuer », a dit lundi M. Diouck, lors d’un entretien accordé à l’APS.



« Dans la commune de Diourbel, il y a 1128 cartes d’électeurs à distribuer et le nombre de cartes le plus important en souffrance dans la région, se trouve dans l’arrondissement de Ndoulo, département de Diourbel », a-t-il précisé.



Il appelé les populations à aller récupérer leurs cartes pour pouvoir accomplir leur devoir civique le jour du scrutin. « Le retrait des cartes d’électeurs , a-t-il rappelé, se poursuit jusqu’à la veille du scrutin présidentiel, à 00 h . »



Concernant la carte électorale, il a indiqué que le département de Diourbel, compte 152 lieux de vote et 294 bureaux de vote, pour 124 483 électeurs.



« Les établissements scolaires du département pourront abriter ces bureaux de vote en toute sécurité, pour permettre aux électeurs d’accomplir leur devoir civique », a-t-il assuré.



Selon lui, « l’administration est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires, pour que l’élection présidentielle du 25 février puisse se dérouler dans la sérénité ».













Aps

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook