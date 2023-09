Diourbel/ Présidentielle 2024: L’opposant Pape Thiam se range derrière Amadou Ba Le candidat de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) Amadou Ba peut compter sur son collègue inspecteur des impôts Pape Thiam pour la présidentielle du 25 février 2024. Ancien opposant et leader du mouvement politique Diourbel D’Abord ne ménagera aucun effort pour battre campagne afin de l’élire à la tête du pays.

Le président du mouvement politique Diourbel D’Abord, Pape Thiam se range derrière le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), Amadou Ba, pour la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024. Radical opposant lors des élections locales et législatives de 2022 contre les candidats de la mouvance présidentielle, l’inspecteur des impôts s’est fait une religion au profit de son collègue et Premier ministre Amadou Ba, lorsque le choix a été fait sur celui-ci pour porter la candidature de Benno bokk yaakaar (Bby).



« Amadou Ba est un collègue de service que je suis et j’attendais sa candidature depuis très longtemps parce que c’est un homme d’Etat ambitieux qui a de la vision pour le Sénégal », déclare Pape Thiam. Une adhésion qu’il a marquée au cours d’une assemblée générale tenue, ce week-end, au Conseil département de Diourbel qui a refusé du monde en présence des membres du bureau exécutif et des coordonnateurs de son mouvement politique Diourbel D’Abord.



En tant que nouvel allié à la coalition Benno bokk yaakaar (Bby), cet inspecteur des impôts ne compte pas lésiner sur les moyens pour soutenir la candidature d’Amadou Ba. « En tant qu’allié, je battrai campagne au niveau national. J’ai créé le mouvement Diourbel D’Abord, il y a également le parti Natangué Askan Wi Développement au carré dont le récépissé est en cours. La coalition Sénégal D’Abord, c’est 83 représentations politiques qui sont au niveau national, dont nous sommes éparpillés dans les 46 départements et les communes, villages et tout. Nous venons apporter notre soutien en tant qu’allié. Nous serons alliés de Bby pour soutenir la candidature d’Amadou Ba », explique Pape Thiam, président du mouvement politique Diourbel D’Abord.



Pour lui, Amadou Ba a beaucoup joué sa partition pour l’élaboration du cadre référentiel de la politique économique du pays à l’horizon 2035 qu’est le Plan Sénégal émergent (Pse). « Il (Amadou Ba) a su mener à bon port les finances publiques du Sénégal depuis qu’il a été à la tête du ministère des finances. En ce qui concerne les directives du Pse, il a beaucoup joué pour la période 2014-2018 pour le financement des infrastructures structurantes et la modernisation de certains services de l’Etat.



Sur le Pse, le Pap 2018-2023, il a su marquer sa partition malgré son absence du gouvernement quelque temps », détaille Pape Thiam. Pour cet ancien opposant au pouvoir, il y a d’autres candidats qui sont bien, mais Amadou Ba détient le meilleur profil. « Amadou Ba, je compte sur lui pour la continuité du Plan Sénégal émergent (Pse) parce que la phase d’investissement de celui-ci va terminer en 2024 avec les infrastructures qui contribuent à l’économie sénégalaise. La preuve, nous avons un taux de croissance de 6% qui va avoisiner les 7% avec l’exploitation du gaz et du pétrole », soutient Pape Thiam.



Pour cet inspecteur des impôts et ancien opposant, la caution de la candidature d’Amadou Ba ne doit pas être source de querelle de positionnement entre leaders de Bby. « Tout en étant opposant, j’ai félicité le président de la République quand il a déclaré qu’il ne serait pas candidat parce que j’étais contre la troisième candidature qui suscitait un débat. Mais, une nouvelle forme de politique qui est de dire la vérité aux populations, parce qu’il y a certains qui ne sont plus crédibles sur le terrain parce qu’ils ont cautionné le troisième mandat », argue Pape Thiam. Qui soutient : « Aujourd’hui, parler à la population, ça parait très difficile pour ceux qui cautionnaient la troisième candidature, donc, il faudra du renouveau en se tenant un langage de vérité avec un nouveau discours en faisant porter le combat aux jeunes en leur donnant de l’espoir et que tous les leaders de Bby aient un seul objectif, s’unir et être un bloc ».



Toutefois, le leader du mouvement politique Diourbel D’Abord compte faire une démonstration de force au Cices prochainement : « C’est pour montrer à la coalition Bby que nous sommes prêts à les accompagner pour conserver le pouvoir pour le bénéfice du Sénégal », rassure Pape Thiam.



