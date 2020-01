Diourbel: Saisie de 10 kg de chanvre indien à Khelcom La Brigade mobile de Douane de Diourbel a opéré une importante saisie de « yamba » chanvre indien à Khelcom



Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

En effet, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 janvier dernier, les hommes du sous-lieutenant Pape Amadou Sougou effectuaient une patrouille lorsqu’ils ont remarqué des individus suspects à hauteur du village de Khelcom. Mais dès qu’ils ont aperçu les gabelous, les mis en cause ont pris leurs jambes à leur cou. Il s’en est suivi une course-poursuite. Les trafiquants ont abandonné derrière eux deux sacs de riz remplis de chanvre indien d’un poids de 10kg. Une enquête est ouverte aux fins d’identifier et arrêter les trafiquants.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos