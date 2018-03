Diourbel : Un maçon surpris sur une brebis dans un bâtiment en construction

Au sous-quartier de Ngolomite situé dans la périphérie de la commune de Diourbel, des populations riveraines ont assisté à une scène surréaliste. Un peu avant la prière du crépuscule, le calme qui régnait en ces lieux a été subitement perturbé par des cris de gamins qui jouaient au football.



En fait, les jeunes qui étaient allés chercher leur ballon coincé dans les branches d'un arbre, ont surpris un maçon répondant au nom de Ngagne Bèye, en train de satisfaire sa libido sur une brebis qu'il avait entrainée dans un bâtiment en construction. Pris sur le fait, il a tenté de fuir en passant par dessus la clôture.



Malheureusement pour lui, Cheikh Mbaye, le boutiquier du coin et ses voisins qui croyaient qu'il s'agissait de vol d'enfants, réussissent à le capturer. Et lui font passer un très mauvais quart d'heure.



Passé à tabac et enfermé dans le bâtiment où était toujours la brebis, Ngagne Bèye, qui ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales, réussit à s'échapper. Laissant derrière lui moult commentaires et ragots avec des versions, les unes plus incroyables que les autres.









Seneweb