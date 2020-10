Diourbel: Un talibé poignardé mortellement par... La bagarre a viré au drame entre deux jeunes talibés d’un daara (école coranique) du village de Keur Ibra Yacine, près de Diourbel. Selon les premières informations recueillies sur place, un des talibés a été poignardé à mort par son condisciple.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Octobre 2020 à 07:37 | | 0 commentaire(s)|

Le responsable de l’école, qui était dans son champ à Mbousnakh (Thiès), au moment des faits, révèle que les deux élèves avaient eu un contentieux durant la journée et s’étaient calmés après une première bagarre.



C’est par la suite que le mis en cause a surpris la victime pour lui asséner un coup de couteau qui lui sera fatal. La gendarmerie et les sapeurs-pompiers ont ensuite été contactés pour les constats d’usage et l’ouverture d’une enquête.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos