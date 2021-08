Diourbel en deuil: Le Professeur Papa Meïssa Dieng est décédé hier vendredi

Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidianes



Famille feu El Hadji Abdoul Aziz Dabakh;



Serigne Maodo Sy ibn Serigne Abdoul Aziz SY et Famille



Famille feu Meïssa Dieng



Famille Feu Mame Thierno Kandji à Diourbel



Famille feu El Momar Talla Dieng à Diourbel



Famille feu Babacar Ndao à Kaffrine



Famille feue Amy Ndiack Diop a Diourbel



Famille Feue Adja Rokhaya Ndao



Ndeye Fall et Famille a Strasbourg,



ont la douleur et le plus profond regret de vous faire part du décès de leur très cher frère,



Professeur Papa Meissa Dieng décès survenu le Vendredi 20 aoüt 2021 à Diourbel.



L'enterrement a eu lieu le même jour à Diourbel.



Que la terre lui soit légère.