Diourbel : l’Union européenne compte enrôler des milliers de jeunes vulnérables Le projet joining forces for africa (Jofa) financé par l’Union européenne (UE) envisage d’enrôler 18 mille enfants, jeunes et adolescents vulnérables des communes de Diourbel et Ndoulo, en vue de les protéger contre les violences et abus dans ce contexte de Covid-19.

«Le projet cible 18 mille enfants, jeunes et même adolescents, sans faire de distinction, dans les communes de Diourbel et Ndoulo», a indiqué jeudi Khadim Dieng, coordonnateur national Sénégal Terre des hommes Suisse.



Il s’exprimait au cours d’un atelier de lancement du projet Joining forces «protéger les enfants contre la violence durant la Covid-19». Le consortium "Joining forces for africa" ou l’alliance «agir ensemble pour l’Afrique » est un projet financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 12 mille euros dans les régions de Dakar, Diourbel, Kolda et Kaolack.



L’Ong Ndeyi Jirim, partenaire local de Terre des Hommes, va bénéficier d’un financement de près de 75 millions Cfa sur trois ans.

