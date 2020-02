Diourbel : le prix de la baguette de pain passe à 200 francs Les populations de Diourbel se sont réveillées avec une mauvaise surprise. Le prix de la baguette de pain est passé à 200 francs. Le chef du service régional du commerce, Amadou Touba Niane a dénoncé, sur la Rfm, « une augmentation scandaleuse » et parle d’un « forcing qui ne passera pas ». Il a annoncé « la saisie des farines des boulangers et les convocations des mis en cause pour une pratique de prix illicite ». Il faut, toutefois, préciser que les boulangers de Diourbel ont opté pour le 4ème format de la baguette, autorisée par le ministère du Commerce, pour augmenter le prix du pain.

