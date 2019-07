Diourbel: le violeur en série du stade Ely Manel Fall, arrété

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 09:03

La terreur des populations riveraines du stade Ely Manel Fall de Diourbel a été mise aux arrêts, par les éléments du commissariat de cette ville. Galass T. a été coincé par ces éléments en civil, alors qu'il voulait les agresser à l'aide d'une arme blanche.



Violeur en série et agresseur, Galass opérait chaque nuit entre 23h et et 3h du matin.

Il a été déféré au parquet pour vols multiples avec violences commis la nuit et viols répétés avec usage d'armes blanches.

