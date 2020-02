Diourbel : les boulangers mettent fin à leur grève Les boulangers de Diourbel qui vendaient la baguette de pain à 200 francs, dimanche dernier, et qui ont vu les services du commerce saisir leurs produits et matériels, avaient entamé une grève depuis, pour protester contre cette mesure. Ils sont finalement revenus à de meilleurs sentiments et ont décidé de revenir au prix initial de 150 francs pour la baguette de 190 g. Ce, après une rencontre avec les autorités du Service du Commerce régional. Une autre rencontre est d’ailleurs prévue avec le gouverneur de la région de Diourbel, pour mieux harmoniser les positions.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2020 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos