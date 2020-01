Diourbel : un accident fait 3 morts et plusieurs blessés Un accident est survenu, hier nuit, à Diourbel. Deux véhicules sont violemment entrés en collision, faisant 3 morts sur le coup et plusieurs blessés graves selon la RFM. les causes de l’accident ne sont pas encore connues.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2020 à 12:30



