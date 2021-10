Diourbel ville propre : Medinatoul 3 remercie Pape Modou Fall Directeur de l’emploi Le Directeur de l’emploi Pape Modou Fall a procédé ce samedi 16 octobre 2021 à une série de visites dont la plus significative reste celle du site du futur jardin Public dénommé Promenade des diourbellois. Ce dépotoir d'ordures jonché sur la vallée morte, cause de plusieurs déboires des riverains sera entièrement aménagé pour le bien-être des habitants de Médinatoul 3.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Octobre 2021 à 16:36 | | 0 commentaire(s)|

Il s'engage ainsi résolument à assainir le site, le protéger, l'équiper de bancs publics, le reboiser, l'éclairer avec des lampes solaires, le munir d'un wifi communautaire, l'entretenir et le sécuriser en parfaite collaboration avec le collectif au grand bonheur de Keur Gou Mack.



En outre, le très proche collaborateur du Ministre Dame Diop a profité de cette visite de prospection pour rassurer le Collectif de sa volonté indéfectible de répondre favorablement à leur demande consistant à revitaliser ce site qui demeure l'arbre qui cache la forêt. Ce projet noble et généreux va constituer une véritable bouffée d'oxygène au plus grand quartier de Diourbel, dépourvu de place publique et victime, à l'instar des autres quartiers, du bradage foncier.



La Promenade des diourbellois permettra à la population de Médinatoul de se communier dans un cadre sain et convivial.

C'est ainsi que les sportifs, jeunes et femmes ont tous magnifié cet acte citoyen et s'engagent unanimement à porter la candidature de la coalition Jappo Thi Dëgg en vue d'une victoire certaine du Ministre Dame Diop aux Locales du 23 janvier 2021 pour un Diourbel meilleur et en plein essor.













