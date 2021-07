Diplômatie: Chekhna Ould Nenni, Ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal fait ses adieux

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juillet 2021 à 18:41 | | 0 commentaire(s)|

L'Ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal, Chekhna Ould Nenni fait ses adieux au Palais de la république. Suite à ce rendez-vous, il donnera une conférence de presse pour donner les grandes lignes de l'accord de pêche signé entre le Sénégal et son pays.



Ledit accord signé entre les Présidents Sall et Gazouani, indique-t-on, est une nouveauté depuis près de 30 ans.



Ainsi, Ould Nenni, ancien patron de presse et fondateur du quotidien Nouakchott info, considéré comme un grand artisan des relations senegalo mauritanienne va revenir sur les contours economiques du voyage de Makhy Sall.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos