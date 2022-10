Diplomatie: Jean-Marc Pisani, nouvel ambassadeur de l’UE au Sénégal

Ce fonctionnaire au sein des institutions européennes travaille pendant plus de dix ans à la Commission européenne sur les grandes politiques de l’Ue-marché intérieur, recherche, industries agro-alimentaire et pharmaceutique/biotechnologie, commerce, énergie et climat. Il devient ensuite chef d’unité adjoint pour les relations multilatérales, couvrant les Nations Unies, le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (Osce).



À partir de 2010, le Franco-maltais se spécialise, au Service Européen d’action extérieure, dans les pays en transition politique et économique et dans la politique extérieure de sécurité et de défense commune européenne. En 2012, en charge de la division pour la réponse aux crises il travaille pendant quatre ans sur les printemps arabes, les conflits au Sahel, et la crise des réfugiés syriens.



Entre 2016 et 2020, Jean-Marc Pisani dirige la division responsable de la conduite des opérations civiles de l’UE en Europe, au Moyen-Orient, et en Afrique. A partir de 2020, il devient chef de division au département Afrique, en charge de la Corne de l’Afrique et de l’Afrique de l’Est.