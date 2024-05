Diplomatie - L'Ambassadeur d'Irlande à Dakar, SEM Derek Hannon, à la Réception en l'Honneur de la Célébration de la Fête Nationale de l'Irlande Le Sénégal et l’Irlande sont des nations liées par une amitié sincère et croissante. L’ouverture de l’ambassade d’Irlande à Dakar en janvier 2023 illustre parfaitement la volonté et l’engagement des deux pays à développer une collaboration fructueuse et mutuellement bénéfique. Cette initiative marque un tournant significatif dans les relations bilatérales, renforçant les liens politiques, économiques et culturels.





Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mai 2024 à 18:47 | | 1 commentaire(s)|

Le Sénégal et l’Irlande sont des nations liées par une amitié sincère et croissante. L’ouverture de l’ambassade d’Irlande à Dakar en janvier 2023 illustre parfaitement la volonté et l’engagement des deux pays à développer une collaboration fructueuse et mutuellement bénéfique. Cette initiative marque un tournant significatif dans les relations bilatérales, renforçant les liens politiques, économiques et culturels.



Lors de la récente réception organisée à Dakar en l’honneur de la célébration de la Fête Nationale de l’Irlande, SEM Derek Hannon, Ambassadeur d’Irlande, a souligné l’importance de cette relation amicale. L'événement a rassemblé diverses personnalités influentes des deux pays, témoignant du dynamisme et de la vitalité de leur partenariat.



Particulièrement notable lors de cette célébration fut le soutien affirmé de l’Irlande à l’État souverain de la Palestine, un geste qui a profondément touché les participants. Ce positionnement illustre non seulement les valeurs de solidarité et de justice défendues par l’Irlande, mais aussi son engagement envers les causes internationales.



Cette réception symbolise le renforcement des liens entre le Sénégal et l’Irlande, promettant un avenir de coopération étroite et de développement conjoint. Les initiatives diplomatiques et les échanges culturels continueront à se multiplier, favorisant un partenariat durable et harmonieux entre les deux pays.



DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook