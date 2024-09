Diplomatie internationale : Le Président Bassirou D. Diakhar Faye à la cérémonie d'ouverture du Sommet de l'Avenir Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris part hier dimanche, à New York, à la cérémonie d'ouverture du Sommet de l'Avenir, un événement de haut niveau, organisé en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies.



Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2024 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

Ce sommet a réuni des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales, ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé, pour discuter des défis mondiaux urgents et des moyens de construire un monde plus durable, inclusif et résilient.



Selon le communiqué de la Présidence sénégalaise, cette participation du Président Bassirou Diomaye Faye s'inscrit dans le cadre des efforts du Sénégal, pour renforcer la coopération internationale et préparer un avenir plus juste, durable et prospère pour tous les citoyens du monde.



Durant cette première journée de travail à New York, en marge du Sommet de l'Avenir, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, a reçu en audience plusieurs personnalités de premier plan.



Parmi elles, S.E.M. Prithvirajsingh Roopun, président de la République de Maurice, H.E.M. Alexander Stubb, président de la République de Finlande, S.E.M. Olaf Scholz, Chancelier de la République fédérale d'Allemagne et Madame Anna Bjerde, Directrice Générale de la Banque Mondiale.



Ces rencontres, nous dit-on, ont permis d'aborder des questions stratégiques de coopération bilatérale et internationale, en particulier autour des enjeux de développement durable, de stabilité régionale et de partenariats économiques renforcés.



Par ailleurs, le Chef de l'État a reçu la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Madame Mirjana Spoljaric, avec qui il s'est entretenu sur des questions d'intérêt commun.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook