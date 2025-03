Diplomatie religieuse : Le Sénégal exporte son modèle de cohabitation au Vatican et en Israël Une mission composée de représentants religieux, de responsables de foyers et de membres de la communauté universitaire, conduite par le khalife général de Bambilor, Thierno Amadou Ba, s’est rendue au Vatican et en Israël pour promouvoir la diplomatie religieuse sénégalaise. Ce déplacement a permis à la délégation de mettre en lumière l’unicité du modèle sénégalais de cohabitation pacifique entre confessions.



Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Mars 2025 à 07:42 | | 1 commentaire(s)|

Au Vatican, les échanges ont été riches et fructueux avec Monseigneur Paul Gallagher, numéro 2 du Saint-Siège, et le Cardinal Koovakad. La délégation a souligné l’importance du dialogue interreligieux au Sénégal, un pays où musulmans et chrétiens vivent en parfaite harmonie. « Le Sénégal est un exemple vivant de cohabitation pacifique entre les religions, et nous sommes venus partager cette expérience avec le monde », a déclaré le khalife général de Bambilor.



En Israël, la délégation a été reçue par le vice-ministre des Affaires étrangères et le président Isaac Herzog. Selon Bachir Mbengue, assistant du khalife, cette rencontre s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par le guide religieux pour faire rayonner l’exception sénégalaise à travers le monde. « Nous avons représenté toutes les grandes confréries musulmanes du pays ainsi que la communauté chrétienne, car le Sénégal est un pays de diversité et d’unité », a-t-il précisé.



Devant la presse, il a également souligné l’importance des relations établies entre le Sénégal et le Saint-Siège. Depuis plusieurs années, les tournées internationales du khalife incluent une visite au Vatican, notamment auprès du Dicaster chargé du dialogue interreligieux.



Ce département, équivalent à un ministère, œuvre pour la promotion du vivre-ensemble à l’échelle mondiale. Cette volonté de rapprocher les communautés a conduit à une audience historique avec le Pape François, qui a accueilli la délégation sénégalaise en présence de plus de 5000 fidèles. En signe d’amitié, le khalife a remis au souverain pontife un « Tingadé », chapeau traditionnel peulh, symbolisant la fraternité entre peuples et religions.



Lors de cette audience, le khalife a rappelé au Pape que « le Sénégal incarne un modèle de cohabitation pacifique où musulmans et chrétiens partagent bien plus qu’un territoire : ils vivent ensemble, prient ensemble et reposent même dans des cimetières communs ». En réponse, le Saint-Siège a salué cette vision et invité la délégation sénégalaise à participer à d’autres rencontres interreligieuses d’envergure mondiale.



Le maire de Bambilor, qui faisait partie du voyage, s’est réjoui d’avoir accompagné cette mission. « Notre commune est un symbole de cette fraternité religieuse et nous continuerons à œuvrer pour renforcer ce dialogue », a-t-il déclaré, avant d’appeler les populations locales à s’approprier cette dynamique. Il a également remercié les autorités chrétiennes qui ont participé à la visite, soulignant l’importance d’un engagement collectif pour préserver l’harmonie sociale.



Père Zacharie Guirane Dione, représentant des spiritains, a quant à lui rappelé que « le Sénégal possède une richesse unique à offrir au monde : le vivre-ensemble ». Il a évoqué les grandes figures religieuses qui ont contribué à forger cette identité harmonieuse et a salué l’initiative du khalife, qu’il considère comme « un acte fort de diplomatie religieuse ».



Au-delà des rencontres avec les autorités spirituelles, la mission a également pris part à une visite académique au PISAI (Institut pontifical d’études arabes et d’islamologie), un centre d’excellence où des chercheurs chrétiens étudient l’islam et la langue arabe. « Cette approche intellectuelle du dialogue interreligieux est essentielle pour déconstruire les préjugés et renforcer la compréhension mutuelle », a souligné Dr Demba Thiléle Diallo, universitaire impliqué dans l’initiative.



Enfin, cette mission a posé les bases d’un grand projet : l’organisation d’un Colloque International sur la diplomatie religieuse, prévu en avril prochain à Dakar. « Nous avons le soutien du Vatican et d’Israël pour faire de cet événement une référence mondiale sur le dialogue interreligieux », a ajouté Dr Diallo.



À travers ces actions, la diplomatie religieuse sénégalaise s’impose comme un modèle à suivre, porté par des figures engagées et une volonté commune de préserver un équilibre précieux. Cette dynamique internationale illustre une fois de plus que le Sénégal demeure une terre d’entente, où la diversité religieuse est une force et non un facteur de division.



Birame Khary Ndaw





Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook