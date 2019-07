Diplomatie sénégalaise: Amadou Bâ prépare un grand chamboulement Le remplacement de Bassirou Sène par El Hadji Maguette Sèye au poste d’ambassadeur du Sénégal à Paris, et le remplacement du Consul du Sénégal à Madrid, ne seront pas les seuls changements dans le domaine de la diplomatie sénégalaise.

L’As informe, en effet, que le nouveau ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, prépare un grand chamboulement. L’ex-argentier de l’Etat compte, en effet, débarquer tous ces ambassadeurs en poste pour des raisons politiques, d’un faible niveau intellectuel, et dont la plupart ont même dépassé l’âge de la retraite.



Ce redéploiement concernera des pays de la sous-région, toujours selon le journal, qui souffle que l’actuel ambassadeur du Sénégal à Abidjan, Abdoul Ahad Sourang ainsi que le consul général du Sénégal dans la capitale ivoirienne, devraient prochainement quitter leurs postes.

