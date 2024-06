Directeur de Cabinet: Birame Soulèye Diop choisit Pr. Meïssa Diakhaté

Le ministre de l’Energie, des Mines et du Pétrole est allé chercher un universitaire pour l’épauler. Birame Soulèye Diop a, en effet, choisi Pr. Meïssa Diakhaté pour être son Directeur de Cabinet, rapporte "Bes Bi".



Un juriste de haute facture, mais aussi un Thiessois comme lui. Mais c’est aussi un poste que Pr. Diakhaté a eu à occuper lors du premier passage de Ismaïla Madior Fall, au ministère de la Justice. Le ministère de l’Energie, des Mines et du Pétrole est sans doute l’un des départements les plus importants et les plus surveillés, avec l’exploitation des ressources naturelles, que d’aucuns assimilent à un «ministère de souveraineté»