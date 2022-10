Directeur territorial Sen Eau, Louga : «La commune de Dahra Djoloff doit faire des efforts pour payer ses arriérés»

Selon le Directeur territorial de Sen'Eau Louga, " c’est à la suite des opérations de recouvrement que nous avons fermé les robinets de ces écoles citées ". Toumboulou Cissé évoque des arriérés que ces écoles traînent depuis un bout de temps. Selon lui, la commune de Dahra dit, à chaque fois, attendre les fonds de dotation pour payer les factures d’eau des écoles.



« Nous avons envoyé plusieurs sommations à la commune et même des fois au téléphone, mais à chaque fois, elle nous fait courir. A un certain moment, on ne pouvait plus attendre et nous sommes passé à la coupure » a déclaré M. Cissé. Sans dévoiler le montant total que la commune de Dahra doit à la Sen'Eau, Toumboulou Cissé invite l’autorité municipale à faire des efforts pour respecter ses engagements.



« Aujourd’hui, la situation est rétablie mais il faut que la commune paie ses arriérés pour que ses écoles continuent à avoir de l’eau », a indiqué le Directeur territorial de la Sen'Eau Louga. Le collectif des directeurs d’école salue cette décision de Sen'Eau de ramener l’eau dans ces cinq établissements, où les potaches et le personnel vivaient le calvaire depuis la rentrée des classes.











Le Grand Panel