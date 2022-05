Direction Générale des Élections : Déthié Fall a remis la nouvelle liste de Yaw-Dakar après les changements

"En application de la décision N° 8/E/2022 du conseil constitutionnel, je me suis déplacé à la Dge pour procéder aux retraits et remplacements des candidatures de Joseph Sarr et Palla Samba", renseigne le mandataire national de Yaw. "Je leur ai également remis la nouvelle liste de Yewwi Askan wi dans le département de Dakar.Restons tous debout et mobilisés pour les prochaines étapes", a-t-il ajouté.