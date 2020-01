Direction de la Haute compétition : Léopold Senghor remplace Boun Doaouda Diop Léopold Germain Senghor, professeur de l’Education physique et sportive, jusque-là, Directeur des activités physiques et sportives, a été nommé Directeur de la Haute compétition en remplacement de Souleymane Boun Daouda Diop, admis à la retraite, par le président de la République, hier, en réunion du conseil des ministres. Monsieur Mamadou Ly, professeur de l’Education physique remplace Léopold Geramain Senghor à son poste.

