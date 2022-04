Direction de la Pharmacie: Yérim Mbagnick Diop viré à… Keur Serigne-Bi !

A l’issue du Conseil des ministres d’hier, le Président Macky Sall a nommé Dr. Oumy Kalsoum Ndiaye Ndao, Pharmacien, Directeur général de l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (Arp). En poussant sa curiosité, « Le Témoin » quotidien a appris que cette agence nouvellement créée, n’est autre que l’actuelle Direction de la pharmacie et du médicament nationale (Dpm) que dirige Pr. Yérim Mbagnick Diop. Ah bon ! Dans ce cas alors, cela signifie que le Président Macky Sall a tout bonnement viré Yérim Mbagnick Diop ou l’homme à tout faire du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.



Sanctionné pour excès de zèle, incompétence, ou fusible pour son ministre Abdoulaye Diouf Sarr dans le scandale de l’affaire de la Pharmacie Dakaroise ? Mystère ! On y verra plus clair très prochainement, avec le plan d’actions du Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal qui compte aller en grève. Souhaitons seulement que le désormais ex -Dpm soit « covidement » audité. Sinon, ce sera pour demain ! Toujours est-il que l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (Arp) remplace désormais, la Direction de la Pharmacie et du Médicament (Dpm) du ministère de la Santé et de l’Action Sociale.



Sans doute, le Président Macky Sall a profité de cette nouvelle création, pour mettre de l’ordre dans la « Dpm » devenue une filiale de Keur Serigne-Bi ou Keur Serigne-Sarr.