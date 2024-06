Direction de la Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire : Mme Diéguy Diop Fall démissionne Ce mercredi 26 juin 2024 marque la fin d'un chapitre important pour la Direction de la Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire, avec la démission de Diéguy Diop Fall, de ses fonctions de Directrice. Pendant son mandat, Mme Diop Fall a joué un rôle crucial dans la promotion des valeurs démocratiques et dans le renforcement de notre engagement envers un Sénégal de paix et de respect institutionnel.

Dans une déclaration, Mme Diop Fall a exprimé sa gratitude envers Son Excellence Macky Sall pour la confiance qu'il lui a témoignée, en la nommant à la tête de la Direction. Elle a également souligné son engagement sans faille envers l'Alliance pour la République (APR) et le président de Benno Bokk Yakaar, réaffirmant son dévouement envers leur vision pour un Sénégal meilleur.



Au cours de son mandat, Mme Diop Fall a dirigé non seulement la Direction de la Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire, mais également la Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants, marquant ainsi son engagement varié envers le développement social et économique du pays.



Les membres de l'APR et les citoyens sénégalais ont été remerciés pour leur soutien et leur engagement politique, qui ont contribué à traduire les idéaux partagés pour un avenir meilleur. Mme Diop Fall a réaffirmé son attachement aux principes démocratiques qui sous-tendent notre République et ont guidé ses actions politiques.



Alors que Dieguy Diop Fall démissionne, elle laisse derrière elle un héritage de dévouement et de service envers la nation. Son départ de la Direction de la Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire, a surpris beaucoup de monde.



