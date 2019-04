Direction du Port autonome de Dakar : Le personnel réclame le départ du Dg Ababacar Sadikh Bèye

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019

C'est du "je t'aime, moi non plus" entre le Directeur général du port autonome de Dakar (Pad)et son personnel. Selon Libération, le personnel du Pad dénonce "une gestion nébuleuse et catastrophique du port" et réclame le départ du successeur de Cheikh Kanté.

Ababacar Sadikh Bèye est accusé, écrit le journal, d'avoir octroyé un marché de cartographie du port à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qu'il dirigeait mais aussi "la location d'un immeuble non fonctionnel à hauteur de 45 millions de Fcfa par mois depuis plus d'un an" en

plus du"recrutement de sa clientèle politique en complicité avec son staff au détriment des temporaires".

Le personnel ne s'est pas arrêté là. Il pointe encore du doigt M. Bèye d'avoir confié la gestion de la Fondation du Pad à son ami Mamadou Seck "au détriment des travailleurs du Port".

La colère du personnel a touché son summum, lit-on, lorsque son Dg qui s'est déjà "mis à dos une partie du Conseil d'Administration", a supprimé des droits et acquis des travailleurs notamment l'annulation de la dotation en lait des nourrissons, l'annulation des primes et la diminution du budget alloué à la formation du personnel.



