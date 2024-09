Direction générale de la santé publique : L’ex gestionnaire placé en garde à vue

Le directeur administratif et financier de l’Agence de la règlementation pharmaceutique (Arp) a été arrêté et placé en garde à vue par la Sûreté urbaine (Su). Mamadou Fawzi Dione est suspecté de détournement de deniers publics, selon Libération, qui donne l’information.



Le journal repris par Seneweb, précise que les faits visés remonteraient à l’époque où le mis en cause était gestionnaire à la direction générale de la santé publique. La source rapporte qu’il aurait «profité de sa position pour opérer des retraits conséquents sur le compte de la [structure] logé à la banque Crédit du Sénégal».



«Le préjudice est déjà estimé à plusieurs millions de francs CFA», souffle Les Échos.